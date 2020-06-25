Депутатам, ведущим деятельность на непрофессиональной основе, «подстелили соломки»

Состоялось заседание комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Депутаты поддержали поправки к законопроекту, который согласует положения региональных законов в сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области с федеральным законодательством. Предложено также устранить некоторые несоответствия в наименованиях отдельных географических объектов (ручьев, рек и озер), которые не согласуются с Государственным каталогом географических названий.

Комитет рекомендовал областной Думе принять во втором чтении и окончательной редакции два законопроекта, которые прошли процедуру первого чтения 27 мая 2020 года. В частности, одним законопроектом предлагается скорректировать нормативные акты, связанные с деятельностью депутатов регионального парламента и муниципальных представительных органов власти. Речь идёт о гарантии на сохранение основного места работы депутатам, которые осуществляют депутатскую деятельность на непрофессиональной основе (безвозмездно). Второй законопроект согласует действующий закон «Об уполномоченном по правам человека в Мурманской области» со вступившими в силу новеллами федерального законодательства. Среди существенных изменений можно отметить, что свой ежегодный доклад о результатах деятельности уполномоченный направляет не только в областную Думу, губернатору региона и уполномоченному по правам человека Российской Федерации, но и председателю областного суда и прокурору Мурманской области. Также данный доклад должен публиковаться не только в печатном издании, но и в сети «Интернет».

В центре внимания депутатов также законопроект, который приводит региональное законодательство о выборах и референдуме в соответствие с федеральными нормами. В частности, изменяется порядок заполнения подписных листов: при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество. Ранее избиратель ставил только подпись и дату. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.

Парламентарии также обсудили протест прокурора на отдельные положения Устава Мурманской области. Речь идёт о нормах, регулирующих порядок взаимодействия Мурманской областной Думы с губернатором области и органами исполнительной власти региона, а именно в части направления нормативных правовых актов.