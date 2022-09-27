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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.22 12:00

Депутатами внесены изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2022-2024 годы

27 сентября исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева провела заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Заседание началось с минуты молчания в память погибших 26 сентября детей и взрослых в школе в Ижевске.

В ходе проведения 11 сентября довыборов в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск по округу №2 вместо депутата Татьяны Анатольевны Сахаровой, в связи с избранием её депутатом Мурманской областной Думы, депутатом избрана Екатерина Вячеславовна Колычева,

Депутаты своим решением признали полномочия вновь избранной депутатом Екатерины Вячеславовны Колычевой. Исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева вручила Екатерине Вячеславовне удостоверение депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Депутаты сегодня приняли решения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.12.2018 №455 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» и о «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 09.03.2010 №593 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск» (с изменениями)».

Внесены изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2022-2024 годы. В настоящее время в него включено 11 объектов недвижимости и 1 объект движимого имущества. Ряд объектов, включенных в прогнозный план, в настоящее время вовлечён в хозяйственный оборот иным способом либо в отношении них были приняты управленческие решения, подразумевающие прекращение права собственности ЗАТО г.Североморск на 7 объектов, в связи с чем они исключаются из прогнозного плана. Они переведены в аренду, в безвозмездное пользование.

Согласована передача имущества из муниципальной собственности – помещения в н.п. Североморск-3, ул. Школьная, 3, площадью 904,6 кв. метров ФГКУ «СЗТУИО МО РФ». 

Депутаты приняли решение о награждении Почётной грамотой и Благодарственными письмами 17 североморцев за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Фото:  https://citysever.ru/novostiq/12864-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-67/

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