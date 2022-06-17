Депутатский контроль за ходом работ по модернизации помещения Центра профессионального развития молодёжи

В Мурманске в Центре профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16) стартовали работы по модернизации помещения. Сегодня с ходом ремонта и дальнейшими планами учреждения ознакомились депутаты Совета депутатов города Мурманска.

Рабочие вышли на объект не так давно, но уже успели произвести демонтаж старого оборудования, завезти часть нового, а также приступили к работам на инженерных сетях здания.

После модернизации у молодёжи появится уникальная площадка, на которой будут собраны востребованные форматы интеллектуального и творческого досуга, в том числе направленные на совершенствование навыков и знаний, необходимых для успешной карьеры.

Как отметили депутаты, в Мурманске давно и успешно работает «Объединение молодёжных центров», в которое входит 11 учреждений самой разной направленности. В них можно не только весело и интересно провести время, но и получить своевременную помощь опытных специалистов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22593&page=1