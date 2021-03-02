«Депутатский рейд» состоялся в посёлках Сафоново и Малое Сафоново

В рамках муниципального контроля состоялся «Депутатский рейд», который провела заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева. Объектами её внимания стала уборка проездов и дворовых территорий в посёлках Сафоново и Малое Сафоново, которые входят в её избирательный округ. На плохую уборку придомовых территорий и проездов от снега жаловались жители дома №10 по улице Елькина, домов №10 и 11 по улице Панина и по улице Школьная. В рейде принял участие и помощник главы ЗАТО г. Североморск Игорь Козинский.

По оценке Евгении Гордеевой, состояние дорог, находящихся в ведении муниципалитета, от снега очищены и обеспечивают проезд спецтехники и специальных автомобилей, вывозящих мусор с контейнерных площадок. 2 марта центральную дорогу чистили 4 трактора. Но есть нарекания к управляющим компаниям, которые обязаны своевременно очищать от снега придомовые территории и проезды. Как отметил Игорь Козинский, управляющие компании, несвоевременно очищающие территорию, за которую отвечают, привлекаются к административной ответственности. Уже выписано 6 штрафов на общую сумму в 180 тысяч рублей. А при стоимости одного часа работы автопогрузчика в размере 2 тысяч рублей, проще организовать его работу по уборке снега, задействовав на несколько часов, чем платить штраф, размер которого обеспечил бы непрерывную работу такого автопогрузчика в течение более чем 7 суток.

К сожалению, есть серьёзные нарекания к работе управляющей компании «Ленинская ЖЭУ-9». К примеру, к дому №10 по улице Елькина вообще невозможно проехать. Аналогичная ситуация и на улице Школьная у дома №7. Лучше справляется с возложенными на неё задачами управляющая компания «Прогресс». 2 марта с привлечением техники её специалисты занимались уборкой снега на улице Панина у домов №№6, 7 и 11.

Понятно, что в этом году на Североморск и другие города Кольского полуострова обрушились обильные снегопады, не всегда хватает снегоуборочной техники, но, когда процесс уборки территории затягивается на длительный период, это вызывает нарекания жителей, их обращения в муниципальный контроль и, в итоге, привлечение управляющих компаний к административной ответственности. Но жителям, которые не могут проехать к своим домам от этого не легче.

Во время рейда было отмечено, что, хотя подача горячего водоснабжения и отопления для жителей домов по улице Школьная восстановлена, теплоэнергетики не торопятся вернуть в исходное состояние разрытые теплосети.