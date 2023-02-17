Депутаты доработали законопроект о новом особом знаке Мурманской области «За заслуги в предпринимательской деятельности»

Вчера состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Депутатами был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы».

Как отметил Владимир Мищенко, изменения в действующий регламент регионального парламента во многом обусловлены требованиями федерального закона 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

«Проделана большая работа по приведению регламента в соответствие с федеральным законодательством Уставом области, другими нормативными документами», - сказал он.

В центре внимания также был законопроект, которым вносятся изменения в статьи 16 и 39 закона Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области» и статьи 13 и 19 закона Мурманской области «О муниципальной службе Мурманской области».

«Документом предусматривается запреты и ограничения для лиц, признанных иноагентами, - рассказал Владимир Мищенко. - В частности, в отношении таких лиц, в соответствии с предлагаемыми изменениями, могут приниматься решения о расторжении контрактов, а также вводятся запреты и ограничения при приеме их на работу на государственную или муниципальную службу».

Депутаты обсудили проект закона Мурманской области «О ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», внесенный прокурором региона.

Как подчеркнул председатель комитета, в настоящее время только в 7 регионах Российской Федерации действуют подобные региональные законы.

«Этот вопрос пока не отрегулирован и на федеральном уровне, - сказал Владимир Мищенко. – Но, тем не менее, давно назрела необходимость в принятии такого документа, который предусматривал бы порядок работы государственных и муниципальных органов власти в отношении данной категории лиц. В первую очередь это необходимо в целях обеспечения общественной безопасности».

По мнению парламентария, внесенный законопроект носит рамочный характер, требует доработки, в том числе – в вопросах финансового обеспечения.

«Важно то, что данная социально-значимая проблема выявлена, вынесена на обсуждение в законодательный орган власти, ведется активная проработка средств и способов ее решения», - подчеркнул депутат.

Также депутаты рассмотрели проект закона Мурманской области «О внесении изменения в закон Мурманской области «О наградах и премиях Мурманской области». Документом предусматривается учреждение нового особого знака Мурманской области – «За заслуги в предпринимательской деятельности».

Данный законопроект был принят областной Думой в первом чтении.

«Все едины во мнении, что такой особый знак для предпринимателей в Мурманской области должен быть, - отметил Владимир Мищенко. - Но были расхождения во взглядах на критерии оценки предпринимательской деятельности. Для разрешения противоречий была создана рабочая группа, которая совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области, с представителями профильного министерства проработала спорные вопросы. Также был проведён опрос в предпринимательском сообществе. Надеюсь, что итоговый вариант всех устроит, и в самое ближайшее время закон будет принят».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/367/x9jmevrpwyjoz81v5aqi300s67pzwjxj.JPG