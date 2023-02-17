В мае часть мурманчан пригласят на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образованияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 11:30

Депутаты доработали законопроект о новом особом знаке Мурманской области «За заслуги в предпринимательской деятельности»

Вчера состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Депутатами был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы».

Как отметил Владимир Мищенко, изменения в действующий регламент регионального парламента во многом обусловлены требованиями федерального закона 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

«Проделана большая работа по приведению регламента в соответствие с федеральным законодательством Уставом области, другими нормативными документами», - сказал он.

В центре внимания также был законопроект, которым вносятся изменения в статьи 16 и 39 закона Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области» и статьи 13 и 19 закона Мурманской области «О муниципальной службе Мурманской области».

«Документом предусматривается запреты и ограничения для лиц, признанных иноагентами, - рассказал Владимир Мищенко. - В частности, в отношении таких лиц, в соответствии с предлагаемыми изменениями, могут приниматься решения о расторжении контрактов, а также вводятся запреты и ограничения при приеме их на работу на государственную или муниципальную службу».

Депутаты обсудили проект закона Мурманской области «О ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», внесенный прокурором региона.

Как подчеркнул председатель комитета, в настоящее время только в 7 регионах Российской Федерации действуют подобные региональные законы.

«Этот вопрос пока не отрегулирован и на федеральном уровне, - сказал Владимир Мищенко. – Но, тем не менее, давно назрела необходимость в принятии такого документа, который предусматривал бы порядок работы государственных и муниципальных органов власти в отношении данной категории лиц. В первую очередь это необходимо в целях обеспечения общественной безопасности».

По мнению парламентария, внесенный законопроект носит рамочный характер, требует доработки, в том числе – в вопросах финансового обеспечения.

«Важно то, что данная социально-значимая проблема выявлена, вынесена на обсуждение в законодательный орган власти, ведется активная проработка средств и способов ее решения», - подчеркнул депутат.

Также депутаты рассмотрели проект закона Мурманской области «О внесении изменения в закон Мурманской области «О наградах и премиях Мурманской области». Документом предусматривается учреждение нового особого знака Мурманской области – «За заслуги в предпринимательской деятельности».

Данный законопроект был принят областной Думой в первом чтении.

«Все едины во мнении, что такой особый знак для предпринимателей в Мурманской области должен быть, - отметил Владимир Мищенко. - Но были расхождения во взглядах на критерии оценки предпринимательской деятельности. Для разрешения противоречий была создана рабочая группа, которая совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области, с представителями профильного министерства проработала спорные вопросы. Также был проведён опрос в предпринимательском сообществе. Надеюсь, что итоговый вариант всех устроит, и в самое ближайшее время закон будет принят».

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/367/x9jmevrpwyjoz81v5aqi300s67pzwjxj.JPG

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Новодевичий монастырь». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)У бизнеса Мурманской области выросла потребность в работниках-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар США дорожает-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика