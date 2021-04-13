Депутаты единогласно признали работу главы ЗАТО г. Североморск в 2020 году «удовлетворительной».

13 апреля состоялось заседание Совета депутатов флотской столицы, которое провёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. Всего депутаты приняли решения по 11 вопросам. Основным вопросом повестки дня стал отчёт главы ЗАТО г. Североморск Олега Прасова о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2020 году.

Напомним, традиционно такие отчёты главы флотской столицы проводятся в канун Дня города. В 2021 году Североморск отмечает 70-летие присвоения статуса города посёлку Ваенга.

Поскольку Олег Прасов вступил в должность главы ЗАТО 4 декабря, то он, отчитываясь о деятельности за минувший год, преимущественно говорил о том, что было сделано под руководством своего предшественника Владимира Евменькова, который сегодня занимает пост заместителя губернатора Мурманской области.

Олег Прасов отметил согласованную и продуктивную работу с депутатским корпусом

«Мы работали единой командой. За это хочу высказать слова признательности депутатам и пятого, и шестого созывов», - сказал глава ЗАТО г. Североморск.

В отчёте было отмечено, что в Североморске количество родившихся более чем в 1,5 раза превысило количество умерших. Рост численности населения ставил перед муниципалитетом задачу по обеспечению жителей жильём. В 2020 году 52 семьям, состоявшим на учёте, предоставлено жильё по социальному найму. 361 квартира предоставлена по договорам служебного найма. В 2020 году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, за счёт субвенции из областного бюджета приобретено 5 однокомнатных квартир, а 3 однокомнатные квартиры отремонтированы и предоставлены из муниципального жилищного фонда.

В течение года было отремонтировано и передано жителям 8 квартир. В 2021 году планируется отремонтировать 77 муниципальных жилых квартир.

В 2020 году введён в строй детский сад на 75 мест, строилась новая школа на 1200 мест, детский сад на 220 мест, блочно-модульная котельная на ул. Кортик.

В бюджетах трёх последних лет удалось добиться определенной сбалансированности. Это позволило исполнить все социальные обязательства, достичь показателей, установленных майскими указами Президента России, планомерно финансировать стройки, обеспечивать долю муниципального софинансирования в федеральных и региональных программах. Бюджет 2020 года сохранял социальную направленность (80,2% в общих расходах бюджета).

Исполнение бюджета за 2020 год сложилось с профицитом в сумме 14,6 млн рублей и перевыполнением плановых показателей по собственным доходам в объеме 82,4 млн рублей. Эти средства были направлены на снижение муниципального долга.

Успешно справлялись с поставленными задачами учреждения образования и культуры.

В сфере ЖКХ основное внимание уделялось повышению комфортности проживания в ЗАТО г. Североморск. Для организации эффективного обслуживания и управления объектами жилищно-коммунального и городского хозяйства в 2020 году было выделено 586,5 млн рублей. Это почти на 80 млн рублей больше уровня 2019 года.

В 2020 году Североморск стал одним из победителей 4-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом «Благоустройство пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади». Его реализация уже началась с учётом мнения жителей.

Один из главных принципов нового формата управления муниципалитетом - открытость власти. С 1 января 2020-го по 31 декабря 2020 года в отделе по работе с гражданами администрации ЗАТО г. Североморск зарегистрировано 1399 письменных обращений граждан, 186 – в ходе приёма граждан по личным вопросам. Все обращения поставлены на контроль. Результаты исполнения поручений передаются в правительство Мурманской области и публикуются в газете «Североморские вести». Востребован и работает портал ГИС ЖКХ.

Говоря о задачах на 2021 год, Олег Прасов отметил необходимость завершения строительства школы и детского сада, проектирования крытого бассейна на площади Мужества и Дома культуры на 150 мест в нп. Североморск-3, подготовку жилого фонда, предприятий, объектов уличной и коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему сезону и организация отопительного сезона 2021/2022 года, продолжение ремонта наиболее проблемных участков улично-дорожной сети. Особое внимание будет уделено благоустройству пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади, выполнению качественного ремонта 77 квартир по Программе реновации ЗАТО.

По завершении доклада Олег Прасов ответил на поступившие вопросы депутатов и жителей флотской столицы.

Депутаты единогласно признали работу главы ЗАТО г. Североморск в 2020 году «удовлетворительной».

Кандидатура Ирины Жуковской решением Совета депутатов предложена для назначения членом Североморской территориальной избирательной комиссии. Депутаты приняли решение об установке новой мемориальной доски Герою Советского Союза Магомеду Имадутдиновичу Гаджиеву. На 18 мая назначена дата проведения публичных слушаний по исполнению бюджета за 2020 год. Внесены изменения в решение по структуре Контрольно-счётной палаты и в положение о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск.

Своим решением депутаты наградили 11 североморцев Почётными грамотами и 9 - Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г, Североморск.