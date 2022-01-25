Депутаты единогласно проголосовали за внесение 18 изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск

Заседание началось с отчёта «О состоянии криминогенной обстановки и обеспечении правопорядка на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по итогам 2021 года», с которым выступил врио начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной подполковник внутренней службы Гордеев Сергей Валентинович.

Как прозвучало из доклада, принимаемые руководством МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной организационные, управленческие меры позволили обеспечить контроль за оперативной обстановкой, не допустить совершения громких и резонансных преступлений, которые могли привести к обострению криминогенной ситуации. В течение 2021 года отмечено снижение на 3,6% числа поступивших в МО МВД сообщений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и о происшествиях. Число поставленных на учёт преступлений снизилось на 2,4%. Отмечено снижение преступлений против собственности на 3,3%. К сожалению, выросло число тяжких преступлений, квартирных краж. Уменьшилось количество преступлений на 29,3%, не зарегистрировано убийств и изнасилований. На 2,8% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с целью сбыта – на 21,4%.

Показатель 100% по эффективности раскрываемости отмечается по следующим видам преступлений: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, присвоение или растрата, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Особое внимание в отчётном периоде было уделено повышению эффективности работы, проводимой участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Реализуемый комплекс мер, позволил на 7,6% снизить число данных преступлений.

На подведомственной территории зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествий, при которых получили ранения 40 человек, погибли 2 человека.

Далее депутаты единогласно проголосовали за внесение 18 изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск. Все эти изменения и дополнения были предварительно опубликованы в газете «Североморские вести» и размещены в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления жителей ЗАТО г. Североморск.

Напомним, 17 января состоялись публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области». Участники публичных слушаний рекомендовали депутатам принять данные изменения в Устав. Новая редакция Устава будет зарегистрирована в органах юстиции, и после государственной регистрации решение Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск» будет обнародовано путем опубликования в газете «Североморские вести», после чего они вступят в законную силу.

Депутаты согласовали ликвидацию муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск». С 1 июля 2021 года организация предоставления указанных услуг будет осуществляться государственным областным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области». Центр станет филиалом предоставления услуг населению, и будет работать в прежнем режиме.

Депутаты внесли изменения в положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, осуществляемом на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск. Данные изменения уточнили уполномоченный орган, на который возложены функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области. Они будут возложены на комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск. В комитете появится должностное лицо, которое будет осуществлять контроль за правилами благоустройства и для составления административных протоколов за совершение противоправных деяний.

Был отменён ряд решений Совета депутатов ЗАТО г. Североморск утративших силу.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11889-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-62/