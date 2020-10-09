Депутаты-единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в правительство РФ. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», - сказал Исаев.

По его словам, инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий. «В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», - пояснил парламентарий.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев из партии власти.