Депутаты флотской столицы единогласно проголосовали за признание работы главы и деятельности администрации в 2019 году «удовлетворительной»

Владимир Евменьков отчитался о результатах своей работы и деятельности администрации ЗАТО г.Североморск за 2019 год. Отчёт традиционно прошёл в рамках заседания Совета депутатов и накануне Дня города и нетрадиционно – в условиях сложной эпидеомиологической обстановки, с дистанционных форм в работе. Онлайн-трансляцию мероприятия организовали специалисты Североморского телевизионного канала, она велась в социальных сетях на официальных страницах муниципальных СМИ и администрации города. Так что отчёт руководителя муниципалитета был максимально доступен для горожан.

В начале своего выступления глава ЗАТО Владимир Евменьков отметил, что сегодняшний отчёт проходит накануне трёх значимых для страны и города событий - это общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, намеченные на осень выборы в Совет депутатов и предстоящий через год 70-ти летний юбилей Североморска. В связи с этим, по мнению руководителя ЗАТО, подводя итоги, не стоит упускать из вида и перспективы развития, чтобы в дни празднования юбилея можно было говорить о повышении комфортности проживания во флотской столице.

В отчёте были освещены основные политические и социально-экономические показатели. Речь шла об экономике муниципалитета, его бюджетной политике, инвестициях, а также демографии, занятости населения и обеспеченности граждан жильём. Отдельное внимание глава уделил таким сферам, как медицина, ЖКХ, культура и образования.

В завершении своего выступления Владимир Евменьков поблагодарил депутатов, сотрудников администрации и руководителей организаций, общественников и жителей Североморска за большую совместную работу на протяжении всего 2019 года, а также ответил на вопросы, которые за время отчёта поступили от горожан. Они касались жилищно-коммунальных проблем и благоустройства флотской столы, ремонта дороги на Североморск-3, дистанционного обучения.

Депутаты единогласно проголосовали за признание работы главы и деятельности администрации в 2019 году «удовлетворительной». Органы местного самоуправления успешно справились со всеми поставленными задачами.