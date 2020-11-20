Депутаты флотской столицы набираются знаний

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва продолжается важный и нужный процесс обучения депутатского корпуса. Дело в том, что на выборах 13 сентября состав законотворческого состава сменился на 2/3. Для того чтобы депутаты профессионально, со знанием дела решали весь спектр городских проблем, с ними проводятся обучающие семинары.

Перед депутатами уже выступили начальник Управления финансов Надежда Ракшина, которая рассказала, как формируется бюджет, как расходуются межбюджетные трансферты: дотации, субвенции и субсидии, поступающие из регионального бюджета, как финансируются бюджетные учреждения; вопросы имущественного комплекса с ними обсудила заместитель глава ЗАТО г. Североморск - председатель комитета имущественных отношений Анна Клопоцкая.

А вчера перед народными избранниками выступили заместитель председателя КРГХ Денис Горбунов, а также, руководители правляющих компаний, обслуживающих жилой фонд флотской столицы. Они разъяснили депутатам практику взаимодействия при решении жилищно-коммунальных вопросов, зонах ответственности управляющих компаний и КРГХ. Депутатам это необходимо знать в связи с тем, что основная масса вопросов от избирателей касается именно проблем, связанных с ЖКХ.

Депутаты смогли задать участникам семинара интересующие их вопросы.