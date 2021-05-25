Депутаты флотской столицы определились с датой проведения публичных слушаний по вопросу установки мемориального объекта «Огонь Памяти»

25 мая председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В заседании Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Депутаты приняли семь решений. Они согласовали назначение на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г.Североморск» Нестерова Александра Александровича, работавшего ранее заместителем директора МФЦ. Также была согласована для назначения директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя образовательная школа № 5» кандидатура Прокопчук Стеллы Юрьевны.

Депутаты внесли изменения в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск в целях приведения его в соответствие действующим положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части казначейского обслуживания исполнения бюджета, уточнения полномочий участников бюджетного процесса, а также изменения структуры документа.

После обсуждения на заседании постоянной комиссии вопроса о проведении публичных слушаний, заслушивания заключения председателя Контрольно-счётной палаты, депутаты утвердили исполнение бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2020 год: по доходам в сумме 4163744,9 тысячи рублей и расходам в сумме 4149188,4 тысячи рублей.

По итогам исполнения бюджета 2020 года сложился профицит в сумме 14556,5 тысячи рублей.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Местной Североморской общественной организации помощи животным «Право на жизнь» котельной и склада твёрдого топлива общей площадью 196,1 кв. метров и здание бытовых помещений ДСЗ общей площадью 579,0 кв. метров по адресу: г. Североморск, Маячная Сопка сроком на один год, для размещения приюта бездомных (безнадзорных) животных.

Внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы ЗАТО г. Североморск.

Изменения обусловлены внесением изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в том числе в части изменения структуры Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск.

Депутаты приняли решение о награждении Почётными грамотами и Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. Почётной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «За высокий профессионализм и большой личный вклад в библиотечное обслуживание населения города Североморска и в связи с общероссийским Днём библиотек» награждена Аксенова Валентина Анатольевна и Чеботарева Наталья Алексеевна. Благодарственных писем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск удостоены Ларинина Лариса Владимировна, Никуличева Ольга Александровна, Солнцева Юлия Николаевна.

На 28 июня назначено проведение публичных слушаний по вопросу установки мемориального объекта «Огонь Памяти».