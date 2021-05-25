Стартовала программа детского туристического кешбэкаЖители Мурманской области с 1 августа смогут получить гектар в упрощённом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.05.21 16:00

Депутаты флотской столицы определились с датой проведения публичных слушаний по вопросу установки мемориального объекта «Огонь Памяти»

25 мая председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В заседании Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Депутаты приняли семь решений. Они согласовали назначение на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г.Североморск» Нестерова Александра Александровича, работавшего ранее заместителем директора МФЦ. Также была согласована для назначения директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя образовательная школа № 5» кандидатура Прокопчук Стеллы Юрьевны.

Депутаты внесли изменения в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск в целях приведения его в соответствие действующим положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части казначейского обслуживания исполнения бюджета, уточнения полномочий участников бюджетного процесса, а также изменения структуры документа.

После обсуждения на заседании постоянной комиссии вопроса о  проведении публичных слушаний, заслушивания заключения председателя Контрольно-счётной палаты, депутаты утвердили исполнение бюджета  муниципального  образования  ЗАТО  г. Североморск  за  2020 год: по доходам в сумме 4163744,9 тысячи  рублей и расходам в сумме 4149188,4 тысячи рублей.

По итогам исполнения бюджета 2020 года сложился профицит в сумме 14556,5 тысячи рублей.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Местной Североморской общественной организации помощи животным «Право на жизнь» котельной и склада твёрдого топлива общей площадью 196,1 кв. метров и здание бытовых помещений ДСЗ общей площадью 579,0 кв. метров по адресу: г. Североморск, Маячная Сопка сроком на один год, для размещения приюта бездомных (безнадзорных) животных.

Внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы ЗАТО г. Североморск.

Изменения обусловлены внесением изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в том числе в части изменения структуры Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск. 

Депутаты приняли решение о награждении Почётными грамотами и Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. Почётной грамотой Совета депутатов ЗАТО   г. Североморск «За высокий профессионализм и большой личный вклад в библиотечное обслуживание населения города Североморска и в связи с общероссийским Днём библиотек» награждена Аксенова Валентина Анатольевна и Чеботарева Наталья Алексеевна. Благодарственных писем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск удостоены Ларинина Лариса Владимировна, Никуличева Ольга Александровна, Солнцева Юлия Николаевна.

На 28 июня назначено проведение публичных слушаний по вопросу установки мемориального объекта «Огонь Памяти».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.05.21 21:11
Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Григорий
19.05.21 11:27
это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Серебряный бор». Художественный сериал, 10 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья цены на морковь и картофель выросли больше всего-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Переход на более экологичные виды топлива и модернизацию объектов ЖКХ губернатор Андрей Чибис обсудил с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Андрей Чибис обсудил с вице-премьером Викторией Абрамченко инициативы региона, направленные на интересы рыбаков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика