Депутаты флотской столицы отметили Всемирный день больного добрым делом

Сегодня в ГОБУЗ «ЦРБ г. Североморск» приехали заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяна Сахарова, депутаты Екатерина Данькина, Елена Завадская и Сергей Сипягин.

В 28-й раз мировое сообщество отмечает Всемирный день больного, как социальное мероприятие, призванное привлечь внимание людей к проблемам тех, кто болен, кто немощен, кто нуждается в помощи и поддержке, в более качественном уходе и лечении.

Не оставили без внимания эту дату и депутаты представительного органа власти флотской столицы.

В Совете депутатов ЗАТО г. Североморск образованы три депутатских объединения, в которые входят народные избранники, представляющие партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. И если по принципиальным вопросам у них бывают расхождения при принятии решений, то в этот раз всеми была поддержана инициатива депутатского объединения «Единой России», направленная на закупку предметов первой необходимости для передачи в сестринский уход ЦРБ г. Североморска.

На собранные депутатами личные средства были закуплены и переданы в ЦРБ 12 упаковок памперсов самых распространенных размеров, туалетная бумага, влажные гигиенические салфетки, шампунь, стиральный порошок, хозяйственное и туалетное мыло, одноразовые станки для бритья, машинка для стрижки волос. Все это поможет медицинскому персоналу более качественно решать задачи по уходу за больными, облегчить их страдания, быстрее вернуть им здоровье и радость жизни.

Заместитель главного врача по медицинской части ГОБУЗ «ЦРБ г. Североморск» Сергей Шалабодов и исполняющая обязанности заведующей отделением сестринского ухода Алла Кубрак поблагодарили депутатов за закупленные и переданные отделению сестринского ухода, в котором находятся 10 пациентов, средства личной гигиены.