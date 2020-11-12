Депутаты флотской столицы приняли участие в обучающем семинаре

Особенностью нынешнего состава Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва является то, что на выборах 13 сентября состав депутатского корпуса сменился на 2/3. Для того, чтобы депутаты профессионально, со знанием дела решали весь спектр городских проблем. с ними проводится обучающие семинары. 12 ноября перед депутатами выступила начальник Управления финансов Надежда Ракшина, которая рассказала, как формируется бюджет, как расходуются межбюджетные трансферты: дотации, субвенции и субсидии, поступающие из регионального бюджета, как финансируются бюджетные учреждения.

В ЗАТО г. Североморск, как и во всех муниципалитетах Мурманской области, работа над бюджетом на 2021 год и на период 20-22 – 2023 годов началась ещё летом. В начале декабря на заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов состоятся бюджетные слушания, в ходе которых перед депутатами выступят главные распорядители бюджетных средств (начальник Управления образования, председатель КРГХ, начальник Управления культуры), которые будут обосновывать потребности в бюджетном финансировании на 2021 год.

Вопросы имущественного комплекса с ними обсудила заместитель главы ЗАТО г. Североморск-председатель комитета имущественных отношений Анна Клопоцкая, предстоит встреча с председателем КРГХ Русланом Кучерявым.

При проведении обучающего семинара соблюдались требования по обеспечению безопасности: масочный режим, соблюдение дистанции, участие не более 10 депутатов, остальные приняли онлайн-участие.