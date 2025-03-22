Депутаты флотской столицы проверили работу по устранению последствий снегопада

На этой неделе предметом контроля во время депутатского рейда стало устранение последствий снегопада в ЗАТО Г. Североморск.

Дворы на улицах Генерала Фулика и Флотских Строителей, точечно на Комсомольской улице осмотрели председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, а также муниципальный инспектор отдела муниципального контроля КРГХ Анна Деревневская.

Как отмечают участники рейда, входные группы от снега очищены, дворовые проезды «пробиты» только для беспрепятственного проезда спецтехники. В адрес управляющих организаций направлены требования о механизированной уборке с вывозом снега в срок до 24 марта.

Всем управляющим организациям дано указание сформировать графики очистки дворовых территорий на неделю вперед.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17743-proverili-rabotu-po-ustraneniyu-posledstviy-snegopada/#news-gal-6