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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 10:15

Депутаты флотской столицы проверили состояние городских общественных объектов

Североморские депутаты совместно с КРГХ администрации ЗАТО вчера  проинспектировали объекты, возведённые в муниципалитете в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Главная цель рейда – посмотреть, как содержатся территории, которые появились в Североморске прошлым летом, как они пережили зиму и что требуется для их благоустройства в этом году.

Одна из первых остановок по пути следования – трап на улице Адмирала Сизова, 3-13. Как отмечают жители микрорайона, конструкция надёжная и сделана на совесть. Единственный недостаток – практически вертикальная лестница на нижнем пролёте.

- Конечно, здесь много положительных моментов. Хорошо, что направляющие на трапе подходят для всех видов колясок. Для безопасности североморцев предусмотрена площадка у основания трапа, раньше её не было - люди попадали сразу на дорогу. Сама лестница очень хорошего качества – и ступеньки, и перила. Но этот вертикальный перепад, конечно, не выдерживает никакой критики. Нужно исправлять – в этом микрорайоне очень много мам с колясками, подняться по лестнице для них проблема, – рассказала депутат Ольга Ефименко.

Нарекания есть и к качеству работ в сквере около памятного знака «Олень». 

- В рамках гарантийных обязательств Городской центр ЖКХ, я думаю, выставит подрядной организации требования. Здесь нужно привести в порядок и проваливающееся асфальтовое покрытие, и элементы благоустройства. К вопросу необходимо подойти серьёзно и привлечь к ответственности подрядчика, который выполнял здесь работы, - отметил заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский. 

Ещё один объект для проверки – детская площадка на ул. Душенова, 12-14. Игровой комплекс пользуется популярностью у детей.

- Моему сыну шесть лет, мы достаточно часто посещаем этот детский городок – и зимой, и летом. Очень хорошая площадка, качественная - ещё ничего не сломано здесь, игровые модули в порядке. Есть, правда, моменты, на которые нужно обратить внимание. Сетка на бордюре мешает детям. Но мы рады, что такая площадка есть, - поделилась мнением североморский депутат Виктория Чеботарь.

Востребована горожанами и площадка для выгула собак в районе улицы Северная Застава, 8а. Важно, что сами североморцы поддерживают здесь порядок. Благодаря бережному отношению, площадка ухоженная и чистая.

Побывали депутаты и в городском парке. За последние годы он преобразился кардинально. Сейчас там активно идут сезонные работы по благоустройству.

- В весенний период нужно сосредоточиться на уборке объектов. На многих территориях, где мы побывали, необходимо навести порядок. Также требуется и работа в рамках гарантийных обязательств. Акты будут составлены и переданы подрядным организациям, чтобы они устранили замечания, - подвёл итоги рейда председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.

 

 

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