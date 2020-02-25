Депутаты флотской столицы распределили дополнительные объёмы субсидий из областного бюджета

25 февраля состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое вёл председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев. В работе заседания принял участие исполняющий обязанности главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов и депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

В преддверии 69-й годовщины присвоению посёлку Ваенга статуса города и названия Североморск, депутаты приняли решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Североморска» бывшему первому секретарю Североморского горкома КПСС, председателю городского Совета народных депутатов, депутату Мурманской областной Думы от Североморского избирательного округа трех созывов, члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1996-2001 годах, заместителю председателя комитета по вопросам безопасности и обороны Павлу Александровичу Сажинову. Павел Александрович помог решить вопрос о наделении г. Североморска статусом ЗАТО, что позволило кардинально улучшить финансовое положение города. Награждён орденами «Почёта» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Решением Совета депутатов согласовано назначение на должность директора средней образовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко Гостевой Натальи Александровны.

Депутаты внесли изменения бюджет ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В результате внесенных изменений доходная часть бюджета 2020 года увеличена на 40 млн 766,7 тысячи рублей и составила 3 млрд 879 млн 233,3 тысячи рублей.

В связи с увеличением объёмов субсидий из областного бюджета на 2020-й и 2021 годы распределены объёмы безвозмездных поступлений на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в сумме 2 млн 590,1 тысячи рублей и 535,5 тысячи рублей по годам соответственно, а также на формирование современной городской среды по благоустройству дворовых территорий на 2020 год в сумме 38 млн рублей.

Также, увеличены собственные доходы на 2020 год в связи с зачислением остатков субсидий прошлых лет бюджетных учреждений (МФЦ) на сумму 176,6 тысячи рублей.

Общий объём расходов бюджета в результате внесенных изменений увеличен на 45924,8 тысячи рублей и составил 3 млрд 968 млн 512,2 тысячи рублей.

Наибольшие изменения коснулись сферы ЖКХ. Расходы раздела увеличены на 41 млн 064,6 тысячи рублей, из них на 38 млн рублей за счёт субсидии из областного бюджета на формирование современной городской среды по благоустройству дворовых территорий.

Увеличены расходы по статьям «Образование» и «Культура».

Депутаты приняли социально значимое для малоимущих семей решение «Об установления размера среднемесячного дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт для предоставления жилых помещений по договорам социального найма в ЗАТО г. Североморск». Для этого утверждены размер среднемесячного совокупного дохода, приходящийся на каждого члена семьи – 22348 рублей и размер стоимости налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности членов семьи, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, на каждого члена семьи – 524342 рубля.

Увеличение пороговых значений дохода будет способствовать увеличению числа граждан - потенциальных получателей жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

Депутаты также утвердили Порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО г. Североморск, внесли изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Североморск, приняли Решение «О применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для увеличения размера арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда», внесли изменения в Положение «О муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования ЗАТО г. Североморск» и примерном уставе муниципального унитарного предприятия» и в Прогнозный Плана приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы, согласовали приём имущества в муниципальную собственность – земельного участка 829 кв. метров и гараж, площадью 378 кв. метров, который расположен на этом участке.

За плодотворную работу по организации образовательного процесса в школе в связи с юбилеем Благодарственным письмом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск награждена Удовиченко Светлана Алексеевна, заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 10 имени К.И. Душенова.

Депутаты, откликнувшись на обращение органов местного самоуправления муниципального образования «Село Мегеб» Гунибского района Республики Дагестан, приняли решение поддержать обращение о наименовании одного из ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота именем подводника – Героя Советского Союза капитана 2 ранга Магомеда Имадутдиновича Гаджиева. Решение будут направлено главе муниципального образования «Село Мегеб» Гунибского района Республики Дагестан И.Г. Магомедову.