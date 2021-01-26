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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.21 15:30

Депутаты флотской столицы рассмотрели 13 вопросов

Сегодня состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое провёл председатель представительного органа власти флотской столицы Евгений Алексеев. В работе заседания принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня состоялось вручение наград. Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждён коллектив Североморского ЗАГСа. Благодарственным письмом главы ЗАТО г. Североморск награждена Галина Долгорукова, инспектор муниципального архива. Благодарственные письма Министерства имущественных отношений Мурманской области награждена администрация ЗАТО г. Североморск, а Управление Федеральной службы государственного реестра и картографии по Мурманской области наградило благодарственными письмами заместителя главы ЗАТО г. Североморск - председателя комитета имущественных отношений Анну Клапоцкую и начальника отдела КИО Дениса Макарова.

Повестка дня выдалась напряженной и включала 13 вопросов, по которым депутаты приняли решения, Депутаты согласовали назначения на должность начальника Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск Зою Кругляк, а заведующей МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 30 Ольгу Чухину.

Два решения касались пенсионного обеспечения муниципальных служащих. Были внесены изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск», в Положение о приватизации служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск», в Правила благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в Положение о комитете по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.

Депутаты утвердили Положение о служебном удостоверении муниципального служащего муниципального образования ЗАТО г. Североморск, новый состава комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных (мемориальных) объектов на территории ЗАТО г. Североморск и комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин города Североморска».

Был заслушан отчёт начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной Сергея Вешнякова «О состоянии криминогенной обстановки и обеспечении правопорядка на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по итогам 12 месяцев 2020 года». 

По завершению заседания Совета депутатов с народными избранниками было проведено занятие в рамках декларационной компании, на котором рассмотрели вопросы порядка заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера и сроках их представления.

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