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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 13:40

Депутаты флотской столицы сегодня прекратили полномочия главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова

Сегодня состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, на котором народные избранники приняли 14 решений.

Перед началом заседания председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вручил народным избранникам удостоверения депутатов представительного органа власти флотской столицы. 

Депутаты досрочно прекратили полномочия главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова в связи с его отставкой по собственному желанию и переходом на другую работу. Председатель Совета депутатов ЗАТО г . Североморск Евгений Алексеев отметил заслуги и личный вклад Владимира Евменькова в социально-экономическое развитие столицы Северного флота, доброжелательное и заинтересованное отношение к совместной и плодотворной работе с представительным органом власти флотской столицы – Советом депутатов ЗАТО г. Североморск. «Органы представительной и исполнительной власти работали, как единый и слаженный организм», - отметил Евгений Алексеев. Он пожелал Владимиру Евменькову успешной и эффективной работы в правительстве Мурманской области на благо жителей Кольского Заполярья.

Слова благодарности Владимиру Евменькову за его плодотворную работу на посту главы ЗАТО г. Североморск высказали депутаты Светлана Ефремова, Олеся Францискевич, Елена Завадская.

Владимир Евменьков поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал им плодотворной деятельности на благо жителей флотской столицы.

Исполнять обязанности главы ЗАТО г. Североморск до избрания нового главы будет первый заместитель Андрей Федулов.

Было утверждено Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск.

Депутаты согласовали назначение на должность директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества имени С. Ковалева» Екатерину Колычеву. На должность директора Муниципального бюджетного учреждения Североморского информационно-аналитического центра согласована Анастасия Рябых. 

Внесены изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Изменения затронули основные параметры бюджета на 2020 год. В результате доходы бюджета увеличены на 158477,3 тысячи рублей, расходы бюджета увеличены на 140 059,3 тысячи рублей, дефицит уменьшен на 18 418,0 тысяч рублей.

Общий объём доходов составит 4130676,6 тысячи рублей, объём расходов – 4227149,3 тысячи рублей. Изменение доходной части бюджета на 2020 года связано с предоставлением объёмов межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Владимир Евменьков отметил, что все обязательства перед бюджетными организациями и жителями города органы местного самоуправления выполняют, оптимизируя расходы.

Решением Совета депутатов приостановлены действия отдельных положений Решений Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» и от 10.07.2018 № 403 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории ЗАТО г. Североморск», признаны утратившими силу некоторые Решения Совета депутатов, внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Североморск.

Утверждены Положение об организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность, положение о комитете имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск.

Депутаты приняли решение наградить Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Мельченко Александра Владимировича - водителя автомобиля 1 класса Североморского автотранспортного предприятия акционерного общества «Мурманскавтотранс», а также за вклад в развитие волонтерского (добровольческого) движения ЗАТО г. Североморск и активное участие в Федеральном проекте Всероссийской акции «Мы вместе!» коллектив Центра гуманитарной помощи «Стезя милосердия» и коллектив волонтерской организации «Словом и Делом». 

 

 

 

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