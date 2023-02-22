Депутаты флотской столицы утвердили положение о звании «Почётный гражданин города Североморска»

21 февраля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня с отчётом «О состоянии криминогенной обстановки и обеспечении правопорядка на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по итогам 2022 года» перед депутатами выступил подполковник полиции Гордеев Сергей Валентинович.

Депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. С внесенными изменениями он составил по доходам 4754196,2 тысячи рублей, увеличившись на 334878,2 тысячи рублей и по расходам 4764467,2 тысячи рублей, увеличившись на 345149,2 тысячи рублей.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию программы формирования современной комфортной городской среды, из них 180476,6 тысячи рублей на строительство крытого бассейна.

Депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 8.11.2005 №84 «О земельном налоге на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск». Решением установлен срок уплаты налога и авансовых платежей не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые льготы не предусмотрены.

Внесены изменения и в структуру администрации ЗАТО г.Североморск. Из структуры администрации ЗАТО г.Североморск исключён «Сектор кадровой работы» и включён «Отдел муниципальной службы и кадрового обеспечения администрации ЗАТО г.Североморск». По-новому будут называться специалисты административной комиссии городского округа закрытое административно – территориальное образование город Североморск Мурманской области - специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа закрытое административно – территориальное образование город Североморск Мурманской области.

Принято решение «О применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для расчёта арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск». С 1.01.2023 будет применяться установленный Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Мурманской области в размере 115,27% для индексации размера арендной платы по действующим договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск.

Внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 18.06.2019 №528 «Об утверждении Положения «О муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования ЗАТО г.Североморск» и примерного Устава муниципального унитарного предприятия». Изменения предусматривают возможность для муниципальных предприятий осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей, а также определен порядок финансовой отчетности и сведений об использовании и распоряжении имуществом.

Депутаты утвердили положения о звании «Почётный гражданин города Североморска» и состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин города Североморска».

Теперь лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Североморска», будут вручаться удостоверение «Почётный гражданин города Североморска», нагрудный знак «Почётный гражданин города Североморска», удостоверение к нагрудному знаку «Почётный гражданин города Североморска», нагрудный значок «Почётный гражданин города Североморска. Знаки отличия Почётному гражданину будут вручаться Главой ЗАТО г. Североморск или Председателем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня города.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13425-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-71/#news-gal-16