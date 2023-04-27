Депутаты флотской столицы заслушали отчёт главы ЗАТО г. Североморск и приняли решение об уменьшении доходов и расходов бюджета

26 апреля состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое провёл председатель представительного органа власти флотской столицы Евгений Алексеев.

Депутаты заслушали отчёта главы ЗАТО г. Североморск Олега Прасова о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2022 год.

Депутаты приняли к сведению ежегодный отчёт и оценили деятельность главы ЗАТО г. Североморск и деятельность администрации ЗАТО г. Североморск за 2022 год «удовлетворительно».

Далее депутаты приняли решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 20.12.2022 № 277 «О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Как прозвучало во время обсуждения, в результате доходы и расходы бюджета уменьшены на 105801,9 тысячи рублей. Общий объём доходов бюджета в результате внесенных изменений составит 4648394,3 тысячи рублей, а общий объём расходов составил 4658665,3 тысячи.

На обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск расходы увеличены на сумму 53831,3 тысячи рублей, в том числе на подготовку систем жизнеобеспечения к новому отопительному сезону, на благоустройство и развитие социальной и инженерной инфраструктуры флотской столицы.

Дополнительные средства будут выделены в рамках программ развитие образования и культура.

Депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 10.07.2018 №402 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск и категорий граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск». Специализированные жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений на основании соответствующего решения администрации ЗАТО г. Североморск. Специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде квартир.

В случае невозможности предоставления помещений общей площадью жилого помещения на одного человека в размере 33 квадратных метров из-за конструктивных и технических параметров многоквартирного жилого дома или жилого дома размер общей площади жилого помещения на одного человека, предоставляемого в соответствии с законодательством Мурманской области, уменьшается не более чем на 5 квадратных метров (минимальная площадь жилого помещения) или увеличивается не более чем на 5 квадратных метров (максимальная площадь жилого помещения).

Решением предусмотрены и случаи отказа в предоставлении служебных помещений лицам, намеренному ухудшению своих жилищных условий в целях обеспечения служебными квартирами.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования ЗАТО г.Североморск «Детско-юношеская спортивная школа №1» недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МБОУ ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа №11».

Для достижения целей по привлечению жителей региона к активному образу жизни реализуется уникальный для России проект, направленный на развитие массового спорт «СОПКИ.СПОРТ». При желании североморцы всех возрастов могут заниматься в новом тренажерном зале на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г.Североморск «Средняя общеобразовательная школа №11», но для молодёжи их посещение будет бесплатным.

Депутаты внесли изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 20.12.2022 №279 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2023-2025 годы», которым определён перечень имущества, подлежащего приватизации в 2023-2025 годах. В настоящее время в него включено 6 объектов недвижимости. В Прогнозный план включено нежилое помещение, площадью 5,7 кв. метров, расположенное в жилом доме по адресу: пгт. Сафоново, ул. Преображенского, 5. Помещение пустует, находится в неудовлетворительном состоянии, при этом, на муниципальное образование ложится бремя содержания данного имущества. Таким образом, в целях вовлечения объекта в хозяйственный оборот и снятия с муниципального образования бремени его содержания предлагается осуществить приватизацию объекта посредством продажи с торгов.

Кроме того, в Прогнозный план включён объект незавершенного строительства, площадью 724,9 кв. метров, расположенный по адресу: г.Североморск, ул.Советская, представляющий собой фундамент недостроенного дома, степень готовности строительства – 15%. Объект принят в муниципальную собственность в качестве бесхозяйного 13.12.2022.

В Прогнозный план включены два автомобиля. Автомобиль «Opel Meriva» и «Toyota Carin»a. Оба автомобиля находятся в неудовлетворительном состоянии, непригодны к эксплуатации.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Центру занятости населения Мурманской области нежилого помещения общей площадью 240,1 кв. метров, расположенного по адресу: г. Североморск, ул. Корабельная, 2, сроком на 5 лет для размещения обособленного подразделения – Североморский кадровый центр ГОБУ ЦЗН Мурманской области.

Решением Совета депутатов утверждены положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск и о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 18.06.2019 №524 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных (мемориальных) объектов на территории ЗАТО г. Североморск».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13674-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-s-otchetom-glavy-zato-g-severomorsk/#news-gal-11