Депутаты голосуют за расширение круга лиц, имеющих право на получение льготных кредитов в сфере агропромышленного комплекса

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в региональный закон о развитии сельского хозяйства.

«Корректировки расширят круг лиц, имеющих право на получение льготных кредитов в сфере агропромышленного комплекса, – пояснил Валерий Пантелеев, - Для этого они должны подтвердить статус производителя, а также долю дохода от реализации сельхозпродукции на уровне не менее 70% по истечении трёх лет с даты заключения кредитного договора».

Дополнительные средства на особых условиях смогут привлечь те, кто осуществляет первичную переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. Законом также предусмотрено льготное кредитование организаций и индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют требованиям, установленным правительством РФ, для реализации федеральных проектов. В частности, речь идёт о компаниях, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности.

Комитет поддержал законопроект. На ближайшем заседании регионального парламента он будет рассмотрен во втором чтении. Депутаты рекомендовали принять его также в окончательной редакции.