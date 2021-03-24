Депутаты голосуют за унификацию конкурсной работы муниципалитетов с подрядными организациями на территории всей Мурманской области

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили проект закона «Об утверждении заключения соглашений между Мурманской областью и муниципальными образованиями Мурманской области об осуществлении комитетом по конкурентной политике Мурманской области полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий».

Он разработан с целью обеспечения единого подхода при осуществлении особо значимых закупок товаров, работ, услуг муниципальными заказчиками Мурманской области.

На систему закупок в муниципальных образованиях принятие законопроекта не повлияет, но положительным образом скажется на повышении качества закупок и станет хорошим подспорьем для муниципалитетов. В числе стандартов единого подхода – срок и исполнение контракта, отмечалось в ходе обсуждения.

- Это унификация конкурсной работы муниципалитетов с подрядными организациями на территории всей Мурманской области, - пояснил Максим Белов. - Порядок и качественная подготовка конкурсной документации, ответственное отношение подрядчиков к качеству и срокам исполнения контрактов напрямую влияет на качество благоустройства наших дворов и территорий.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.