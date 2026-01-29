Депутаты горсовета Мурманска приняли решение о дополнительных социальных гарантиях педагогическим и медицинским работникам образовательных организаций

В Мурманске состоялось 19-е заседание Совета депутатов. В повестке было рассмотрено 14 вопросов, среди которых утверждение плана работы Совета депутатов города Мурманска седьмого созыва на 2026 год.

В начале к присутствующим обратился глава города Мурманска Иван Лебедев. Он поблагодарил коллег за помощь в работе штаба в дни отключения части объектов областного центра от электроснабжения.

Депутатами внесены изменения в положения о почётных знаках «Почётный ветеран спорта города Мурманска», «Ветеран спорта города Мурманска», «Спортивная доблесть» и положение о премиях главы города Мурманска «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска».

В соответствии с федеральными законами, вступившими в силу 9 декабря 2025 года и 1 января 2026 года, в положении об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям расширен перечень видов организаций, которые могут претендовать на поддержку. Список пополнили новые направления: социальная реабилитация, включая оказание психологической помощи, трудовая адаптация и профессиональная переподготовка ветеранов боевых действий, а также оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков и непогребенных останков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также установление имен его жертв.

Депутаты также приняли решение о дополнительных социальных гарантиях педагогическим и медицинским работникам образовательных организаций. Ранее размер ежегодной выплаты зависел от должностного оклада, теперь эта сумма установлена в фиксированном размере — 20 тысяч рублей.

