Депутаты горсовета Мурманска рассмотрели процедуру выбора и вступления в должность главы города

Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестку было включено четыре вопроса.

Депутаты утвердили Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей муниципальным образованием город Мурманск. В отличие от предыдущего положения, действующего с 2018-го года, теперь город-герой сможет осуществлять международное сотрудничество не только с приграничными муниципалитетами и городами-побратимами.

Принятые решения в числе прочего учитывают предстоящие изменения модели управления местного самоуправления городского округа город-герой Мурманск, а также другие изменения законодательства.

Два вопроса касались утверждения процедур выбора и вступления в должность главы города Мурманска. Решение об избрании кандидата на эту должность будет рассмотрено 24 октября.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28660&page=1