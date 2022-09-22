Депутаты Госдумы для жителей МКД готовят новый законопроект по порядку проведения капремонта

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка проведения капремонта. Дом будут ремонтировать исходя из степени износа - когда это реально требуется.

Как пишет «Российская газета», предполагается, это позволит разумнее тратить взносы от граждан и не допустить появления новых аварийных домов. Поправки в Жилищный кодекс предложены группой депутатов во главе с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым.

Сейчас в соответствующих региональных программах просто есть перечень домов и сроки капремонта. Эти документы составляются на годы вперед и быстро устаревают. А бывает так, что очередь дома на ремонт еще не подошла, а на деле трубы уже проржавели. И если тянуть, дом окажется аварийным, объяснил один из авторов, депутат ГД Анатолий Выборный.

Происходит и такое: выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. В связи с этим инициаторы предложили привязать сроки выполнения конкретных работ по капитальному ремонту к фактическому состоянию многоквартирного дома. Это повысит эффективность использования средств собственников, отметили инициаторы.

Чтобы закон заработал, понадобится проводить техническое обследование домов (требования к этой процедуре определит кабмин). При этом решение об обследовании многоквартирного дома может приниматься как регионами, так и собственниками помещений на собрании.

Однако такая экспертиза может потребовать дополнительных затрат, а значит и увеличения сборов с граждан либо вырастет нагрузка на бюджетную систему, засомневались скептики. Депутат ГД Владимир Сипягин отметил, что в среднем техническое обследование многоквартирного дома стоит около двух миллионов рублей. Он полагает, что эти расходы вероятнее всего придется нести региональному или местному бюджету.

В правительстве хоть и дали положительный отзыв на документ, но тоже, в частности, рекомендовали ко второму чтению прописать возможность оспаривания результатов экспертизы.