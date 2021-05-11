«Мой зелёный город – мой уютный дом»Хаб вакансий хочет создать Роструд на базе системы «Работа в России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 09:30

Депутаты Госдумы намерены повысить штраф за безбилетный проезд в наземном городском электро- и автотранспорте

Недавно, благодаря проявленной депутатами Госдумы заботе о подрастающем поколении, с кондукторов, контролёров и водителей, которые высадили безбилетников младше 16 лет из общественного транспорта, с 1 мая начнут взыскивать штрафы. Речь идёт о незаконной высадке детей и подростков, которые ехали в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Водителю, который заставит ребёнка, не оплатившего проезд, выйти, придётся заплатить пять тысяч рублей. Для кондукторов и контролёров взыскание составит от 20 до 30 тысяч.

А вот для представителей старшего поколения эти же депутаты собираются штраф за безбилетный проезд намерены повысить. Речь идёт, как пишет газета «Известия», о штрафе за безбилетный проезд в наземном городском электротранспорте и автотранспорте.

Отмечается, что полномочия по установлению суммы такого штрафа Минтранс хочет передать регионам.

Как рассказали изданию в профильном комитете Госдумы, сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), сумма штрафа составляет 100 рублей. При этом статья, которая регулирует правила проезда, не предусматривает возможности субъектов РФ корректировать размер наказания.

При этом с 7 марта в закон были внесены изменения. Согласно им, регионы получили полномочия регулировать штрафы. Вступить в силу этим поправкам в документ мешает то, что закон о сумме штрафа в 100 рублей продолжает действовать.

Министерство транспорта РФ призвало урегулировать эту проблему. Для этого, считают в ведомстве, нужно признать старый закон недействительным и наконец наделить регионы полномочиями для самостоятельного определения мер ответственности пассажиров за безбилетный проезд.

При этом в профильном комитете нижней палаты парламента идею поддержали. Хотя, пишет издание, во фракциях выдвинули ряд предостережений. Например, депутаты опасаются, что субъекты будут устанавливать чрезвычайно высокие санкции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
Комментарий к новости:В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на картофель и куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 50 копеек, доллар окреп почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают запретить на территории Мурманской области продажу несовершеннолетним безалкогольных «энергетиков»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика