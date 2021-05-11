Депутаты Госдумы намерены повысить штраф за безбилетный проезд в наземном городском электро- и автотранспорте

Недавно, благодаря проявленной депутатами Госдумы заботе о подрастающем поколении, с кондукторов, контролёров и водителей, которые высадили безбилетников младше 16 лет из общественного транспорта, с 1 мая начнут взыскивать штрафы. Речь идёт о незаконной высадке детей и подростков, которые ехали в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Водителю, который заставит ребёнка, не оплатившего проезд, выйти, придётся заплатить пять тысяч рублей. Для кондукторов и контролёров взыскание составит от 20 до 30 тысяч.

А вот для представителей старшего поколения эти же депутаты собираются штраф за безбилетный проезд намерены повысить. Речь идёт, как пишет газета «Известия», о штрафе за безбилетный проезд в наземном городском электротранспорте и автотранспорте.

Отмечается, что полномочия по установлению суммы такого штрафа Минтранс хочет передать регионам.

Как рассказали изданию в профильном комитете Госдумы, сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), сумма штрафа составляет 100 рублей. При этом статья, которая регулирует правила проезда, не предусматривает возможности субъектов РФ корректировать размер наказания.

При этом с 7 марта в закон были внесены изменения. Согласно им, регионы получили полномочия регулировать штрафы. Вступить в силу этим поправкам в документ мешает то, что закон о сумме штрафа в 100 рублей продолжает действовать.

Министерство транспорта РФ призвало урегулировать эту проблему. Для этого, считают в ведомстве, нужно признать старый закон недействительным и наконец наделить регионы полномочиями для самостоятельного определения мер ответственности пассажиров за безбилетный проезд.

При этом в профильном комитете нижней палаты парламента идею поддержали. Хотя, пишет издание, во фракциях выдвинули ряд предостережений. Например, депутаты опасаются, что субъекты будут устанавливать чрезвычайно высокие санкции.