Депутаты Госдумы посетили стенд Мурманской области на ВДНХ

Делегация Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Международную выставку-форум «Россия» в павильонах ВДНХ. Политики осмотрели стенды разных регионов, в том числе, и Мурманской области.

Вячеслав Володин, заместители председателя ГД, лидеры фракций и главы профильных комитетов подробно ознакомились с экспозицией Мурманской области, на которой представлены главные символы и технологические разработки Кольского Заполярья.

Напомним, День Мурманской области на выставке «Россия» пройдёт 22 декабря. В этот день Кольское Заполярье станет центром всеобщего внимания – на всей территории ВДНХ пройдет обширная культурная, образовательная и деловая программа: выступления творческих коллективов, лекции, мастер-классы, дегустации и розыгрыши.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, любой желающий может поддержать Мурманскую область в народном голосовании, которое запустили на официальном сайте Международной выставки-форума «Россия». Для этого необходимо перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия», выбрать Мурманскую область из выпадающего списка или на интерактивной карте и проставить галочки напротив интересующих номинаций.

Фото: https://gov-murman.ru