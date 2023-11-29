В Мурманске продолжается строительство школы на улице СоветскойМурманской областной научной библиотеке исполняется 85 лет!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.11.23 13:30

Депутаты Госдумы посетили стенд Мурманской области на ВДНХ

Делегация Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Международную выставку-форум «Россия» в павильонах ВДНХ. Политики осмотрели стенды разных регионов, в том числе, и Мурманской области.

Вячеслав Володин, заместители председателя ГД, лидеры фракций и главы профильных комитетов подробно ознакомились с экспозицией Мурманской области, на которой представлены главные символы и технологические разработки Кольского Заполярья.

Напомним, День Мурманской области на выставке «Россия» пройдёт 22 декабря. В этот день Кольское Заполярье станет центром всеобщего внимания – на всей территории ВДНХ пройдет обширная культурная, образовательная и деловая программа: выступления творческих коллективов, лекции, мастер-классы, дегустации и розыгрыши.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, любой желающий может поддержать Мурманскую область в народном голосовании, которое запустили на официальном сайте Международной выставки-форума «Россия». Для этого необходимо перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия», выбрать Мурманскую область из выпадающего списка или на интерактивной карте и проставить галочки напротив интересующих номинаций.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)15:00«Усадьба Архангельское. Фильм первый». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)На что в резюме смотрит работодатель-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок меняются слабо, рубль умеренно повышался в рамках коррекции-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика