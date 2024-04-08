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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.24 13:00

Депутаты Госдумы предложили кабмину ввести в Арктике туристический кешбэк

Правительству предложили стимулировать туроператоров, чтобы они активнее продвигали поездки в северные регионы. А туристов поможет привлечь кешбэк на арктические путешествия.

Такие рекомендации утвердили 4 апреля на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Для развития северных территорий депутаты предложили дать льготы бизнесу, расширить программу «Арктический гектар», увеличить финансирование медицинских учреждений, снизить железнодорожные тарифы на доставку грузов в Арктику. 

Как завлечь людей на Север

Освоение арктических территорий является одним из государственных приоритетов. На совещании по развитию городов Арктики в декабре прошлого года президент Владимир Путин отметил колоссальные экономические возможности этого региона. По его словам, в дополнение к крупным индустриальным и энергетическим проектам надо создать условия для сервисной экономики, малого и среднего бизнеса, чтобы избежать проблемы моногородов, где все завязано на одно предприятие.

Для Арктики уже приняли 13 законов и больше 70 нормативных правовых актов. В регионе действуют льготы для инвесторов, создана территория опережающего развития, урегулирован северный завоз, утвержден план развития Северного морского пути. Бизнес запустил 795 проектов с объёмом инвестиций в 1,8 триллиона рублей и создал 42 тысячи новых рабочих мест. Что ещё нужно сделать, обсудили на круглом столе в Госдуме, по итогам которого разработали рекомендации правительству.    

«Несмотря на значительную господдержку, есть много вопросов, требующих урегулирования, — сказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. — Среди них — транспортная доступность, качество медицины и образования, высокая стоимость продуктов, топлива и услуг ЖКХ, недостаточное развитие туризма, сокращение трудоспособного населения».

На привлечение населения в Арктику направлена программа «Арктический гектар» — можно бесплатно получить участок земли, чтобы построить дом или открыть свой бизнес. По ней уже выдали пять тысяч участков. Депутаты предложили включить в эту программу ещё два района в Ханты-Мансийском автономном округе.

Точка роста

Развивать бизнес, создавать новые рабочие места и пополнять региональные бюджеты помогает туризм. «Это один из локомотивов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты», — сказал Николай Харитонов. Он отметил, что в обслуживание одного туриста вовлечено не меньше десяти отраслей экономики, и, по статистике, каждый путешественник оставляет в регионе как минимум 30 тысяч рублей.

Сейчас в Арктике 130 туристических проектов. В 2023 году на Север приехали около миллиона человек. «Это направление мы будем развивать и дальше. Предлагаем правительству подумать о стимулировании туроператоров, чтобы они формировали турпродукты, предусматривающие посещение арктических регионов», — отметил Харитонов. Депутаты считают, что государство с помощью бюджетного софинансирования и льготных кредитов может помочь бизнесу развивать туристическую инфраструктуру на Севере.

А привлекать путешественников хотят с помощью кешбэка. Эта программа, предусматривающая возврат людям части расходов на путевки, уже доказала свою эффективность. В комитете Госдумы по туризму считают, что идея заслуживает обсуждения. «Эту тему можно обсудить с участием Минэкономразвития и других ведомств и понять, насколько арктический кешбэк будет экономически выгодным, какие он может дать результаты», — сказал «Парламентской газете» зампред комитета Сергей Кривоносов. 

Медицинская помощь должна стать доступнее

Особое внимание в рекомендациях уделили медицине в северных регионах. Депутаты попросили правительство уточнить методики расчёта потребности в медицинском персонале и разработать комплекс мер по оснащению больниц и поликлиник в Арктике качественным и современным оборудованием для диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

Также кабмину рекомендовали увеличить финансирование медицины в арктических регионах, выделив дополнительные субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования. По словам Николая Харитонова, все это должно повысить доступность и качество медицины. Сейчас жителям удаленных территорий приходится добираться до больниц несколько часов, во многих медицинских организациях нет современного оборудования.

Севморпуть и бизнес

Депутаты предложили правительству расширить поддержку бизнеса, работающего в Арктике. Например, в перечень видов социального предпринимательства рекомендовали добавить производство хлеба в северных селах, а овощехранилища и тепличные комплексы модернизировать с участием государственного финансирования, чтобы увеличить производство овощей и ягод.

Для малых и средних предприятий Крайнего Севера хотят снизить тарифы на электроэнергию. Компаниям, приобретающим оборудование для перевалки грузов, предложили компенсировать часть затрат.

Для увеличения грузопотока по Северному морскому пути следует снизить тарифы и сборы при перевозке грузов железнодорожным транспортом до припортовых станций, считают парламентарии. Также они посоветовали кабмину расширить перечень судов, которые допускают в акваторию Севморпути. Рекомендации отправили в правительство, регионы и Совет Федерации.

Комментарии

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