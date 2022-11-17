Депутаты Госдумы решили защитить права жителей местностей, по которым не проходит железная дорога

Минтруду предложили отменить или заменить справки о средней стоимости места в поезде, которые сейчас нужны для получения компенсации за проезд на отдых на личном автомобиле. Соответствующее обращение в ведомство готовят в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Изменения хотят внести в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно.

Как пишет www.pnp.ru, по принятым правительством в августе этого года поправкам, такие граждане могут обратиться в Пенсионный фонд и вернуть деньги за проезд на отдых по России на личном автомобиле. При этом они должны предоставлять не только документы на автомобиль и чеки с заправок, но и справку о средней стоимости железнодорожного проезда в плацкарте по этому маршруту, исходя из которой рассчитывается компенсация.

На практике железнодорожное сообщение есть далеко не везде, это препятствует получению средств, отметил член комитета Владимир Новиков. Обращения по этому вопросу уже поступают из населённых пунктов Мурманской области и Якутии, в которых нет железной дороги, возникают судебные споры, добавил политик.

«Чтобы в этой справке опять не встал камень преткновения, пожалуйста, отработайте с Минтрансом, чтобы это было без проволочек каких-то, чтобы человек пришёл, сказал: «Я с Якутии или Камчатки приехал». Вот как он будет с Петропавловска ехать? Там железнодорожного транспорта нет. Какую ему справку предоставит Минтранс?», — поинтересовался депутат.

Глава комитета Николай Харитонов заявил, что сейчас эта проблема имеет повышенное значение, так как в последующие годы в основном люди будут отдыхать и передвигаться именно внутри России. «Республика Алтай до последнего времени в летнее время 1,5 миллиона принимала, а в этом году её посетило более 3 миллионов, даже не говоря о других территориях, — привёл пример парламентарий. — Поэтому движение будет колоссальное».

Депутаты предложили Минтруду разобраться с этой проблемой. Например, совсем исключить такие справки из перечня необходимых документов, заменить их либо найти другие варианты расчёта компенсации.

«Документ может быть вообще не нужен. Не надо ни искать никаких средних показателей, ни цифровизировать их, надо его просто отменить, и всё. Потому что зачастую мы обрастаем таким количеством бумаг, которые для людей и проблематично получить, в первую очередь, а во-вторых, их никто не смотрит», — сказал первый зампредседателя комитета Сергей Каргинов.

Директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев, в свою очередь, попросил депутатов подготовить официальное обращение с предложениями. Он заверил, что ведомство готово с ними работать.

Также Игнатьев уточнил, что такая компенсация за проезд не ограничивается расстоянием, если вся дорога проходит по территории России. То есть пенсионерам оплатят даже поездку из Магадана до Чёрного моря и обратно.