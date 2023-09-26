Депутаты хотят знать, чем вызван всплеск дорожно-транспортных происшествий в регионе в последнее время

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. В центре внимания парламентариев был законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области».

- Документ разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, им распределяются полномочия в сфере транспортного обслуживания, - отметил председатель комитета. - В частности, к полномочиям правительства Мурманской области предлагается отнести утверждение регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения и регионального стандарта транспортного обслуживания населения.

На комитете было принято решение рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты запланировали на октябрь проведение на базе Думы рабочего совещания по вопросам безопасности дорожного движения с участием представителей Минтранса, ГИБДД и других организаций.

- Главная задача: выяснить, чем вызван всплеск дорожно-транспортных происшествий в регионе в последнее время, и что необходимо сделать, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло, - подчеркнул Артур Попов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28587/