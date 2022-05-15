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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.22 14:00

Депутаты ищут владельца памятного знака в честь рабочих мурманской судоверфи, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны

13 мая группа депутатов Совета депутатов города Мурманска осмотрела памятный знак в честь рабочих мурманской судоверфи, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, который находится на ул. Траловая, 2.

Напомним, этот памятный знак был открыт на улице Траловой в 1965 году. На памятной доске увековечены фамилии 240 человек, отдавших жизни за Победу в Великой Отечественной войне.

При обследовании территории специалистами Первомайского административного округа были выявлены признаки того, что этому памятному месту не уделяется должное внимание. Поэтому сейчас проводится проверка для выявления собственника этой территории.

– Памятный знак очень важен для города Мурманска, – отметила депутат Ирина Мазилкина. – Если владелец не найдётся, то этот объект должен быть передан в муниципальную собственность для дальнейшего благоустройства, содержания и ремонта. С точки зрения патриотического воспитания наших детей было бы здорово, если бы шефство над памятником доверили одному из мурманских образовательных учреждений.

 

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22346&page=1

 

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