Депутаты избавят граждан, желающих осуществлять патронат, от обследования условий их жизни

В Мурманской областной Думе комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой провёл заседание. Депутаты рассмотрели и рекомендовали региональному парламенту принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект о внесении изменений в областной закон «О патронате».

Проектом закона предлагается исключить требование проведения органами опеки и попечительства обследования условия жизни граждан, желающих осуществлять патронат. По мнению Ларисы Кругловой это позволит увеличить число желающих оказывать помощь детям, проживающим в семьях и находящимся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетним выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Члены комитета также обсудили изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области».

Документом предусмотрено продление права семей, имеющих детей, на получение дополнительных мер социальной поддержки в виде сертификата по 31 декабря 2026 года.

- В Мурманской области для семей, в которых третий и последующие дети родились с 1января 2012 года по 31 декабря 2021 года включительно, установлено право на дополнительные меры социальной поддержке в виде сертификата на региональный материнский (семейный капитал), - отметила Лариса Круглова. - В 2020 году его размер составил чуть более 126 тысяч рублей. Более 10 тысяч семей уже получили сертификаты, полностью реализовали – 6106.

Комитет одобрил принятие законопроекта в первом чтении и окончательной редакции.

Также в центре внимания парламентариев был законопроект, вносящий изменения закон «Об образовании в Мурманской области». Он разработан в целях приведения регионального законодательного в соответствие с федеральным. Предлагается возложить полномочия по согласованию назначения должностных лиц местных администраций, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, на (профильный) исполнительный орган государственной власти Мурманской области.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Кроме того, участники заседания заслушали и приняли к сведению доклад и.о. министра культуры Мурманской области Натальи Ивановой о проекте государственной программы Мурманской области «Культура» на 2021-2025 годы.

Отмечалось, что приоритетными направлениями государственной культурной политики в Заполярье являются: сохранение и популяризация объектов культурного наследия региона, формирование единого культурного пространства, создание брендовых культурных событий и продуктов, повышение культурного уровня населения региона путём развития системы неформального образования и просвещения в сфере культуры и искусства.