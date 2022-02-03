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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.22 11:00

Депутаты избрали нового главу ЗАТО город Заозерск

По результатам голосования победил кандидат Алексей Пеньшин.

28 января конкурсная комиссия под председательством Владимира Мищенко, первого заместителя председателя Мурманской областной Думы, провела индивидуальные собеседования с шестью кандидатами, претендующими на должность главы ЗАТО, в ходе которых оценила профессиональные и личностные качества кандидатов.

Все кандидаты выступили с докладами, в которых представили программные тезисы социально-экономического развития города, а также ответили на вопросы членов конкурсной комиссии.

По итогам голосования были отобраны два претендента - Алексей Пеньшин, заместитель главы ЗАТО город Заозерск, и Алевтина Мостовьюк, директор МУП «Торгово-бытовой комплекс».

1 февраля в ЗАТО Заозерск состоялось внеочередное заседание Совета депутатов, в ходе которого 11 народных избранников поддержали Алексея Пеньшина.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457253674%2Fwall-171749274_20975

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