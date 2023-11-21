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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.23 16:45

Депутаты комитета по социальной политике и делам семьи одобрили основные параметры проекта областного бюджета на будущий год

В Мурманской областной Думе депутаты обсудили проект главного финансового документа региона на 2024 год и плановый период до 2026 года, в том числе, планируемые расходы на госпрограмму «Социальная поддержка».

Прозвучало, что в будущем году на реализацию программы будет направлено свыше 23 миллиардов рублей. В частности, на подпрограмму «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» планируется выделить 15,3 миллиарда рублей. Объём расходов на предоставление малообеспеченным гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составит 1,9 миллиарда рублей, на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предусмотрено более 200 миллионов рублей на внедрение системы долговременного ухода за гражданами, на организацию оздоровления и отдыха северян льготных категорий в санаториях региона и за пределами области – более 420 миллионов рублей. Кроме того, на региональные социальные доплаты к пенсии выделяется более 2,7 миллиарда рублей.

По мнению председателя комитета Станислава Гонтарь, бюджет региона остаётся социально ориентированным:

«Считаю важным, что государство и регион выполняют все взятые на себя обязательства. В будущем году предусмотрено увеличить расходы бюджета на социальную поддержку северян на 1,6 миллиарда рублей. Мы видим, что вырос размер ассигнований по всем основным направлениям госпрограммы. Социальная поддержка северян будет достаточно ощутимая. В то же время есть предложения по увеличению расходов по некоторым статьям, но эти вопросы мы будем обсуждать при корректировке бюджета уже в будущем году».

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2c2/as30igqfy46a3jl92cluzshsth1134no.jpg

 

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