Депутаты корректируют перечень видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Михаила Павлова. Депутаты обсудили законопроект о внесении изменений в региональный закон о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Речь идёт о корректировке перечня видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи, в соответствии с постановлением правительства РФ, которое вступило в силу 1 января 2024 года.

– Убеждён, что предложенные изменения позволят большему количеству северян получить социальное жильё в том или ином муниципалитете. В частности, при расчётах среднего дохода семьи не будут учитываться доходы несовершеннолетних детей, проценты на номинальные вклады и доходы, получаемые в связи с присвоением звания «Мать-героиня» или получения награды – ордена и медали ордена «Родительская слава». Считаю, что такой подход справедлив, – прокомментировал Михаил Павлов.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29700/