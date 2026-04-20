Мурманская область. Арктика (16+)20.04.26 16:15

Депутаты корректируют региональный закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. В центре внимания парламентариев было внесение изменения в закон Мурманской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- Законопроектом расширяется круг лиц, которые имеют преимущественное право на получение жилья, - пояснил председатель комитета. – Сейчас таким правом обладают дети-сироты, чьи родители принимали участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. После внесения изменения к ним добавятся юные северяне, чьи отцы выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооружённой провокации на Государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ рядом с зоной СВО.

Парламентарии рекомендовали областной Думе принять закон в первом чтении и окончательной редакции.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова представила информацию об организации и проведении детской летней оздоровительной кампании в 2026 году. Программа летнего оздоровительного отдыха охватит более 18 тысяч детей от 6 до 17 лет. Общая сумма затрат – порядка полумиллиарда рублей.

Министр также рассказала о реализации национальных проектов в сфере образования в регионе в 2026 году. На эти цели предусмотрено выделение 2,93 миллиарда рублей, из которых 2,36 миллиарда предоставляет федеральный бюджет, 460 миллионов рублей – областной бюджет, а 110 миллионов рублей привлечено из муниципальных бюджетов.

Парламентарии заслушали информацию об организации образовательного процесса для обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснощельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца».

После продолжительного обсуждения с участием представителей администрации Ловозерского района и Краснощелья был выработан ряд рекомендаций по ситуации с организацией образовательного процесса в селе. Вопрос взят на контроль комитетом по образованию и науке Думы, парламентарии планируют вернуться к его рассмотрению осенью этого года.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34161/

