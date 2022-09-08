Депутаты мурманского горсовета выделили деньги на завершение затянувшейся реконструкции стадиона «Авангард»

Сегодня Совет депутатов города Мурманска на внеочередном заседании решал судьбу стадиона «Авангард».

Как отметил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Константин Бережный, в 2019 году завершить удалось только первый этап реконструкции, который был связан с землеустроительными работами:

– Напомню, в 2019 году на объект вышел подрядчик. Часть работ была выполнена, но затем возникли трудности, проект был изменён и не прошёл экспертизу. Сейчас мы вернулись к этому вопросу. Приступить к работам по благоустройству необходимо в ближайшее время, чтобы уже весной мурманчане могли проводить тренировки на футбольном поле. Отмечу, что эта работа не потребует дополнительных затрат – средства в бюджете текущего года предусмотрены.

Как сообщает ИА «СеверПост», летом администрация города поручила комитету в этом году расстелить искусственное покрытие. Для этого необходимы средства. Собственно, депутаты и перераспределили бюджет для этого.

На возобновление работ выделили 9,9 млн рублей. При этом Константин Бережной не уточнил, будут ли закупать новые материалы или использовать старые. Однако он отметил, что освещение на стадионе появится в 2023 году.

Фото: https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7275