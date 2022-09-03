Депутаты Мурманской областной Думы написали «Диктант Победы»

В Мурманской области работало более 167 площадок международной акции, которая с каждым годом набирает популярность. В этом году свои знания можно было проверить в школах, высших и средних учебных заведениях, воинских частях, центрах военно-патриотического воспитания молодёжи и даже в торговых центрах Мурманска.

За школьные парты сели представители самых разных профессий - учителя, школьники, студенты, политики, военнослужащие. Участников акции было немало, как на стационарных площадках, так в онлайн формате.

Свои знания по истории Второй мировой войны проверил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой:

- Трудно назвать себя настоящим патриотом, если ты не знаешь истории своей Родины. Для России Вторая мировая война стала и трагедией, и вызовом, который сплотил народ, выявил подлинный героизм и силу народного духа. Диктант позволяет нам ещё раз проанализировать исторические факты тех лет, возможно, узнать о ранее неизвестных событиях, извлечь уроки. Я всегда принимаю участие в этой акции по велению души. Очень надеюсь, что география участников будет расширяться, привлечет внимание большего количества молодежи.

Вице-спикер регионального парламента приветствовал участников «Диктанта Победы» на площадке Мурманского государственного технического университета:

- Меня очень порадовало, что аудитория была, как говорится, «яблоку негде упасть». Более того, нам с ректором МГТУ Марией Александровной Князевой даже не хватило бланков, чтобы присоединиться к многочисленным участникам «Диктанта Победы». Эта акция особенно важна сейчас, когда фашизм уже поднял свою голову, а дискриминации по национальному, религиозному, этническому принципу подвергаются народы и люди в разных частях мира. Именно сейчас важно помнить свое прошлое, важно сохранять историческую память. Мы – россияне, мы – северяне, мы – мурманчане. Север – край сильных, а Мурманск – город-порт, город-труженик, город-герой. И нас не отменить!

Итоги «Диктанта Победы» подведут к концу ноября. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24458/