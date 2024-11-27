Депутаты Мурманской областной Думы одобрили изменения в Закон о транспортном налоге

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике депутаты рассмотрели предложенные изменения в закон «О транспортном налоге».

Сейчас в законе Мурманской области от 18.11.2002 №368-01-ЗМО «О транспортном налоге» одному из родителей (усыновителей, приемных родителей) в семье, имеющей в составе трёх и более детей, в том числе усыновленных, приёмных детей, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (за исключением приёмных детей), при условии обучения детей, достигших 18 лет в образовательных организациях по очной форме обучения (далее – многодетная семья) предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога за один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является наибольшей, но не свыше 300 лошадиных сил (220,6 кВт).

«На данный момент многодетные семьи освобождаются от уплаты налога за один легковой автомобиль, мощность двигателя которого не превышает 300 лошадиных сил. Вносимыми изменениями в закон мы предлагаем убрать ограничения по количеству лошадиных сил, что позволит многодетным семьям, не уплачивать транспортный налог за один из автомобилей (если их несколько) и перераспределить средства семейного бюджета на наиболее насущные потребности, которые для каждой многодетной семьи индивидуальны», – глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области уточнила Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/