Депутаты Мурманской областной Думы одобрили Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»

Мурманская областная Дума одобрила Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Закон был рассмотрен 12 марта на очередном заседании регионального парламента. Об основных положениях документа депутатов проинформировал председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

В ходе обсуждения свою позицию высказали представители думских фракций и депутаты. В частности, отмечалась важность социальных гарантий, закрепляемых в основном законе, который вступит в силу после всенародного голосования 22 апреля.