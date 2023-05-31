Депутаты Мурманской областной Думы одобрили законопроект о компенсации расходов на оплату жилья для молодых учёных



Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе очередного заседания Мурманской областной Думы был рассмотрен законопроект, предусматривающий компенсацию расходов на оплату жилья молодым учёным нашего региона.

Получивший одобрение большинства депутатов закон вступит в силу с 1 июля. Он закрепит право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений для научных и научно-педагогических работников организаций региона, в том числе сотрудников высших учебных заведений, расположенных на территории Мурманской области.

«В наш регион приезжает значительное количество молодых учёных, часто – вместе с семьями, и для них очень важно подобрать подходящее жилье с учётом инфраструктуры. По инициативе губернатора Андрея Чибиса внедряем новую меру поддержки, которая будет компенсировать расходы на оплату съёмной квартиры в любом муниципалитете региона. Это позволит привлечь в Мурманскую область ещё больше талантливых кадров», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, компенсация дополнит ряд существующих мер, реализуемых в рамках регионального плана «На Севере – жить», и будет осуществляться по фактическим расходам молодых исследователей по внесению ежемесячной платы за пользование жилыми помещениями в Мурманской области. Максимальный размер выплаты составляет 25 тысяч рублей, её будет производить государственное областное учреждение, уполномоченное на представление мер социальной поддержки населению.

Фото: https://gov-murman.ru