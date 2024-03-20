Депутаты Мурманской областной Думы планируют рассмотреть почти три десятка вопросов

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки дня заседания включено почти три десятка вопросов.

Депутаты планируют рассмотреть, например, в первом чтении проект закона Мурманской области №781-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», проект закона Мурманской области №780-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» и проект закона Мурманской области №778-7 «О внесении изменения в статью 6 закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера».

Парламентарии рассмотрят вопросы: о назначении на должность мирового судьи Мурманской области; о назначении члена Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе; о досрочном прекращении полномочий членов Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

А в преддверии очередного заседания облдумы, региональные парламентарии обсудили корректировку в основной финансовый закон на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко.

Законопроект не затрагивает основные параметры областного бюджета, а предполагает уменьшение объёма верхнего предела государственного внутреннего долга Мурманской области. В новой редакции утверждается и Программа госгарантий области с целью предоставления государственной гарантии предприятию «Мурманэнергосбыт», что даёт возможность привлечь заёмные средства, а значит, обеспечить своевременную закупку топлива и обеспечения бесперебойного прохождения топливного сезона. Комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.

Депутаты рассмотрели проект закона, вносящий изменения в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». Он наделяет правительство региона полномочием по введению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе, полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов региона. Комитет рекомендовал принять проект закона во втором чтении и окончательной редакции.

Вчера прошло и заседание комитета по образованию и науке, который вела заместитель председателя комитета Лариса Круглова. Депутаты согласовали кандидатуры для награждения Почётными грамотами регионального парламента и ближайший план работы.

Отмечалось, что планируется заслушать информацию Министерства образования и науки Мурманской области о размерах региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций в части учебных расходов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29701/