Депутаты Мурманской областной Думы планируют сегодня рассмотреть более двух десятков вопросов

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня более двух десятков вопросов. Депутаты планируют, например, рассмотреть в первом чтении проект закона Мурманской области №672-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» и проект закона Мурманской области №669-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьи 3 и 4 закона Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области гражданской обороны».

А в преддверии сегодняшнего заседания состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в закон «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьи 3 и 4 закона «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области гражданской обороны».

Как отметил председатель комитета, данный законопроект уточняет полномочия исполнительных органов Мурманской области в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

- Также вводится новшество, благодаря которому у иностранных граждан и лиц без гражданства появятся, как обязанности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, так и право на получение компенсации, - сказал Михаил Ильиных.

На заседании обсудили законодательную инициативу Мурманской областной Думы – проект федерального закона о внесении изменений в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

- Для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, предусмотрена компенсация проезда в отпуск раз в два года. Но данной льготы нет у пенсионеров силовых структур, - подчеркнул председатель комитета. – Наша законодательная инициатива предлагает исправить эту несправедливость. Пенсионеры-силовики должны иметь точно такое же право на компенсацию проезда в отпуск, как и все остальные пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере.

На заседании комитета были рассмотрены законопроекты о присвоении городам Североморску и Заозерску почётного звания Мурманской области «Город морской доблести». Депутаты рекомендовали принять проекты законов на ближайшем заседании Думы в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27461/