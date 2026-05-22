Депутаты Мурманской областной Думы поддержали изменения в региональное законодательство о выборах

На заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили законопроект, который приводит региональное законодательство о выборах в соответствие с федеральными нормами.

В частности, предлагается на выборах в Мурманскую областную Думу и в представительные органы муниципальных образований предусмотреть возможность для политических партий самостоятельно определять, публиковать ли свою предвыборную программу в соответствующем периодическом печатном издании или размещать её в сети Интернет.

– Парламентарии обязаны идти в ногу со временем и оперативно отвечать на современные вызовы, в том числе в сфере выборного законодательства, – прокомментировал Владимир Мищенко. – Считаем, что для противодействия недобросовестному использованию информационных технологий есть необходимость установить запрет на использование в агитационных материалах любых изображений или образов людей, в том числе вымышленных и умерших, включая созданных с применением искусственного интеллекта. Исключение делается только для изображений кандидатов в депутаты в уже предусмотренных законом случаях.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении.

Парламентарии также обсудили и поддержали предложения о внесении изменений в Устав Мурманской области, которые приводят его в соответствие с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Мурманской области. Предложено исключить из текста закона понятия «городские, сельские поселения, муниципальные районы, главы местных администраций», а также внести иные изменения юридико-технического характера.

Комитет поддержал изменения в региональный закон «О мировых судьях в Мурманской области», который был разработан с учётом правоприменительной практики. Действующими нормами не регулируются случаи назначения мирового судьи до истечения срока его полномочий при переходе его на другой судебный участок или упразднения судебного участка. И предлагается устанавливать срок полномочий такого мирового судьи на оставшийся период его полномочий.

