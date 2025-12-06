Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Депутаты Мурманской областной Думы поддержали изменения в региональное законодательство о выборах и референдумах

На заседании 5 декабря комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили законопроект, который приводит региональное законодательство о выборах в соответствие с федеральными нормами.

Кроме того, предлагается внести изменения в региональное законодательство, уточняющее условия досрочного прекращения полномочий территориальных избирательных комиссий и их членов. Также предлагается изменить перечень должностей в территориальных избирательных комиссиях, на которых члены избиркома работают на постоянной основе. Это связано с изменением числа муниципальных образований в регионе.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект этого закона в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также обсудили и поддержали предложения по внесению изменений в регламент Мурманской областной Думы. В частности, документ дополнен требованием ко всем присутствующим на заседаниях Думы соблюдать деловой стиль в одежде, соответствующий официальному характеру деятельности регионального парламента.

 

 

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
