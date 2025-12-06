Депутаты Мурманской областной Думы поддержали изменения в региональное законодательство о выборах и референдумах

На заседании 5 декабря комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили законопроект, который приводит региональное законодательство о выборах в соответствие с федеральными нормами.

Кроме того, предлагается внести изменения в региональное законодательство, уточняющее условия досрочного прекращения полномочий территориальных избирательных комиссий и их членов. Также предлагается изменить перечень должностей в территориальных избирательных комиссиях, на которых члены избиркома работают на постоянной основе. Это связано с изменением числа муниципальных образований в регионе.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект этого закона в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также обсудили и поддержали предложения по внесению изменений в регламент Мурманской областной Думы. В частности, документ дополнен требованием ко всем присутствующим на заседаниях Думы соблюдать деловой стиль в одежде, соответствующий официальному характеру деятельности регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33526/