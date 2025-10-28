Депутаты Мурманской областной Думы поддержали коллег из Карелии и Хабаровского края

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты, в частности, рекомендовали областной Думе поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия о расширении мер для взыскания задолженности в случаях длительного неисполнения решений судов.

По мнению карельских депутатов, действующие ограничительные меры, которые могут применять судебные приставы к должникам, не всегда результативны. Предлагается в случаях длительного неисполнения должником вступившего в законную силу судебного решения вследствие отсутствия у него доходов и имущества, привлекать должника к общественно-полезному труду с отчислением части получаемой им платы в счёт погашения долга.

Законодатели Хабаровского края выступают с инициативой внесения изменения в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости.

- Речь идёт о наделении уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации правом бесплатно получать сведения из единого государственного реестра недвижимости в интересах несовершеннолетних граждан, - пояснил Владимир Мищенко. - Как известно, одной из главных задач уполномоченного по правам ребёнка является анализ и мониторинг соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе, жилищных прав. Своевременное выявление и восстановления права собственности ребёнка на жилое помещение позволит избежать неблагоприятных последствий для него в будущем.

Депутаты рекомендовали областной Думе поддержать данную законодательную инициативу.

Также парламентарии одобрили инициативу по увеличению на одну единицу штата помощников мировых судей Мурманской области для усиления судебного участка №2 Александровского судебного района. За последние три года служебная нагрузка на аппарат этого участка возросла более чем на 44% и по итогам 2024 года составила свыше 3600 дел. Кроме того, этим же законопроектом отдельные положения действующего регионального закона о мировых судьях приводятся в соответствие с федеральными нормами.

