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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.23 14:00

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали патриотическую акцию «Герои войны – герои спорта»

В Мурманской области стартовал новый кинопроект, задачи которого сохранение исторической памяти, а также знакомство подрастающего поколения с историей жизни легендарных спортсменов. Создано шесть уникальных фильмов, основанных на реальных событиях. Киноленты рассказывают о прославленных спортсменах – участниках и героях Великой Отечественной войны.

В Видяево на площадке пространства «СОПКИ» вместе со школьниками посмотрел и обсудил спикер регионального парламента Сергей Дубовой 40-минутный фильм «Анатолий Зимин. Учитель бега». Легендарный спортсмен Анатолий Зимин был заслуженным тренером, трёхкратным чемпионом СССР в беге на 800 метров, двукратным вице-чемпионом СССР в дистанции на 800 и 1500 метров, неоднократным рекордсменом СССР, многократным победителем этапов в эстафете по Садовому кольцу на приз газеты «Вечерняя Москва».

– Уверен, такие фильмы и последующее их обсуждение направлены на воспитание у подрастающего поколения чувства справедливости и долга, а главное – гордости за Родину и людей, которые посвятили ей свои жизни, – отметил Сергей Дубовой. – Очень бы хотелось, чтобы таких фильмов было больше, а их просмотр не превратился в разовую акцию. Память о героях должна жить вечно, передаваясь от поколения к поколению!

В областном центре фильм о легендарном спортсмене воспитанники спортивных школ посмотрели вместе с серебряным призёром Олимпийских игр, депутатом Мурманской областной Думы Ларисой Кругловой:

– Во время Великой Отечественной войны полковник Зимин служил в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения, был награждён многочисленными орденами и медалями. Этот фильм о том, как выковывается целостная личность. Картина мотивирует достигать поставленные цели, двигаться вперед, быть смелым и уверенным в себе. А это важно во все времена, особенно в жизни спортсмена.

Бесплатные кинопоказы художественных и документальных фильмов о советских спортсменах – участниках и героях Великой Отечественной войны проходят по всей стране в образовательных организациях, спортивных школах, открытых кинотеатрах, досуговых центрах с 27 апреля по 15 мая. В нашей области их уже посмотрели в Мурманске, Видяево и Кандалакшском районе.

Патриотический проект реализуется при поддержке Минспорта России, федерального проекта «Спорт – норма жизни», Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI», спортивной платформы Фонда «Росконгресс» – «РК-Спорт».

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27807/

 

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