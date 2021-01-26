Депутаты Мурманской областной Думы поддержали предложение о присвоении Мончегорску почётного звания «Город трудовой доблести»

Этот вопрос рассматривался 25 января на заседании комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. С данной инициативой в Думу обратились органы местной власти города металлургов.

- Для нас важно отдать дань уважения поколению тех, кто ковал Победу в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнул Владимир Мищенко. - Жители Мончегорска внесли значительный вклад в Победу, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

По итогам рассмотрения вопроса на заседании регионального парламента депутаты планируют обратиться к Президенту Российской Федерации с соответствующим ходатайством.

Комитет также рассмотрел и одобрил поправки, внесённые группой депутатов, в проект закона, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах и референдумах.

- Корректировка связана с необходимостью приведения региональной нормативной правовой базы в сфере выборного законодательства в соответствие с федеральной, - пояснил Владимир Мищенко. – Некоторые новеллы коснутся и предстоящих в этом году выборов в региональный парламент. В частности, планируется, что двадцать два депутата Мурманской областной Думы будут избираться по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, десять депутатов - по единому избирательному округу.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект во втором чтении и окончательной редакции.