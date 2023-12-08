Депутаты Мурманской областной Думы поддержали проект модернизации «Долины Славы»

Концепцию развития территории мемориального комплекса «Долина Славы» обсудили на рабочем совещании в Мурманской областной Думе.

Совещание прошло под председательством первого заместителя председателя регионального заксобрания Владимира Мищенко и главы профильного комитета Ларисы Кругловой.

Подготовить и рассмотреть проект модернизации «Долины Славы» в связи с предстоящим празднованием 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье поручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона также акцентировал внимание на необходимости привлечь к данной работе заполярных поисковиков, поэтому в ноябре было проведено совещание с участниками поисковых отрядов и общественных организаций, которые поддержали проект модернизации.

Итоги обсуждения концепции представили специалисты регионального министерства культуры, а саму концепцию – глава администрации Кольского района Александр Лихолат совместно с разработчиками концепции. Участники совещания, в числе которых – депутаты Мурманской областной Думы, а также представители профильных органов власти – поддержали проект благоустройства комплекса.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на территории «Долины Славы» запланирована установка не только музейного павильона, но и скульптурных композиций, информационных конструкций и навигационных элементов, а также ряда инфраструктурных объектов.

Фото: https://gov-murman.ru