Депутаты Мурманской областной Думы поддержали законопроект о новом порядке предоставления жилищного сертификата детям-сиротам в регионе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на заседании Мурманской областной Думы парламентарии региона рассмотрели законопроект о новом порядке предоставления жилищного сертификата детям-сиротам.

Изменения в действующем законодательстве вызваны необходимостью приведения в соответствие нормативных документов к федеральному закону. Согласно документу, на территории Мурманской области обеспечиваются дополнительные гарантии для детей-сирот. Так, помимо выплаты на приобретение жилья в собственность, теперь по сертификату можно получить средства на погашение займа по договору.

Обязательства заёмщика должны быть обеспечены ипотекой, которая предоставляется детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста. Обязательным условием является наличие постоянного дохода не ниже минимального размера оплаты труда за 12 месяцев.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на сегодняшний день в Мурманской области сертификат на приобретение жилья предоставляется детям-сиротам старше 21 года. Данная норма продолжит действовать до 5 февраля 2024 года.

В регионе проживают 23 человека старше 23 лет, которые смогут воспользоваться выплатой по жилищному сертификату после 4 февраля 2024 при наличии соответствующих федеральной норме обстоятельств и документов.

Фото: https://gov-murman.ru